Самюэль Это′О: «Я приносил победы «Барселоне», и Гвардиола должен был извиниться»

Автор: Владимир Шевелев 0

Самюэль Это′О — бывший нападающий «Барселоны». Камерунец рассказал о периоде работы под руководством бывшего тренера каталонской команды Пепа Гвардиолы.

«Гвардиола всю жизнь провел в «Барселоне», но в период, когда я был в клубе, он не понимал команду, не жил жизнью коллектива.

Я сказал Гвардиоле: «Ты должен извиниться, потому что я приношу победы «Барселоне», а не Лионель Месси».

На тот момент ситуация была именно такая. Время Месси придет позже. Спросите Хави, Иньесту и всех остальных – тогда это была моя эпоха.

Я приносил победы «Барселоне», и Гвардиола должен был извиниться», – заявил Это′О.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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