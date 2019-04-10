Дело «Милана» о нарушении ФФП направлено в арбитражную палату

УЕФА продолжает расследование на предмет нарушения «Миланом» правил финансового фэйр-плей. Дело итальянского клуба сегодня было передано в Арбитражную палату по финансовому контролю клубов (ИФКК).

Это связано с тем, что клуб не выполнил требования по безубыточности в контрольный период, который оценивался в сезоне-2018/19 и затрагивал отчетные периоды, завершившиеся в 2016, 2017 и 2018 годах. УЕФА воздержится от дальнейших комментариев, пока арбитражная палата не вынесет решение по этому делу.

Передача дела не связана c решением арбитражной палаты от декабря 2018 года. Оно касается предыдущего контрольного периода, который затрагивал отчетные периоды, завершившиеся в 2015, 2016 и 2017 годах. Апелляцию на то решение сейчас рассматривает CAS», – говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Источник сообщает, что за последний финансовый год при китайских владельцах (летом прошлого года клуб был продан американскому фонду Elliott Management) убытки «Милана» составили 126 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»