Евгений Гинер: «Ювентусу» расти до «Реала» еще лет 200»

Президент ЦСКА Евгений Гинер сделал заявление. Он признался, что не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим игроком мира.

– Недавно лучший в мире Роналду перешел в «Ювентус».

– Он не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек – не в обиду нашей «Ладе» – с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе».

«Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

– Но они сейчас сделают команду, которая будет не хуже, чем «Реал».

— Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1» мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две.

Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти, – сказал Гинер.

Фото: Global Look Press

Источник: Automobili.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»