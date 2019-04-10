Евгений Гинер: «Ювентусу» расти до «Реала» еще лет 200»

Автор: Владимир Шевелев 0

гинер - 1

Президент ЦСКА Евгений Гинер сделал заявление. Он признался, что не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим игроком мира.

– Недавно лучший в мире Роналду перешел в «Ювентус».

– Он не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек – не в обиду нашей «Ладе» – с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе».

«Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

– Но они сейчас сделают команду, которая будет не хуже, чем «Реал».

— Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1» мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две.

Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти, – сказал Гинер.

Фото: Global Look Press

Источник: Automobili.ru

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

На матч «Спартака» и ЦСКА проданы все билеты, Роберто Манчини получил премию Энцо Беарзота, Вячеслав Караваев выбирает между «Зенитом» и «Гамбургом». Главные новости дня

Криштиану Роналду о победе «Ювентуса»: «Для этого меня и позвали»

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

Источники из окружения Абеля Эрнандеса опровергли информацию о желании футболиста покинуть ЦСКА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 