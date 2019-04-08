Леонид Слуцкий может быть дисквалифицирован за критику арбитра после игры с ПСВ

Голландская футбольная ассоциация начала предварительное следствие. Расследование пройдет касательно высказываний главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Российский специалист раскритиковал арбитра Сердара Гезюбююка за судейство в матче «Витесс» – ПСВ (3:3). На 90-й минуте игры арбитр поставил пенальти в ворота «Витесса», что спасло ничью для ПСВ.

Напомним, после игры Леонид Слуцкий сказал:

«Послушайте. Пожалуйста, защитите нас от Гезюбююка, потому что он худший судья в мире. И, возможно, у него какие-то личные трудности со мной. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю.

Я спросил его, почему он не посмотрел повтор. Он сказал, что был уверен. Это значит, что он слишком эгоистичный, слишком заносчивый и не очень хороший судья»

Предположительно, Слуцкому грозит штраф и дисквалификация.

Фото: Global Look Press

Источник: Fox Sports NL

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»