Адвокат Павла Мамаева обжаловал продление ареста

Игорь Бушманов — адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Юрист сообщил об обжаловании продления ареста.

«Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым.

Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую организацию мер процессуального пресечения и исключения случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле», – сказал Бушманов.

Напомним, Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину был продлен срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким. Рассмотрение дела назначено на 9 апреля и начнется в 12:00. Заседание будет открытым.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»