Адвокат Павла Мамаева обжаловал продление ареста

Автор: Владимир Шевелев 0

Павел Мамаев

Игорь Бушманов — адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Юрист сообщил об обжаловании продления ареста.

«Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым.

Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую организацию мер процессуального пресечения и исключения случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле», – сказал Бушманов.

Напомним, Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину был продлен срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким. Рассмотрение дела назначено на 9 апреля и начнется в 12:00. Заседание будет открытым.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мамаев и Кокорин

Дело Кокорина и Мамаева направлено в суд

Суд отклонил апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО «Бутырка»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 