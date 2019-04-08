Леонид Федун: «Если учитывать зарплату, получается, что Роша стоит 16 млн евро»

Автор: Владимир Шевелев 0

Леонид Федун

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился информацией. Функционер рассказал о деталях трансфера полузащитника Педро Роши из «Гремио».

– Первоначально была одобрена сделка по Луану, которая суммарно могла обойтись в 30 миллионов евро. Слава Богу, что мы за 30 его не купили, потому что сейчас футболист почти не играет.

– Какова ситуация с Рошей?

– Рошу приобрели в последний день окна, и надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке.

– По моей информации, он стоил 13,5-14 миллионов евро.

– Если учитывать контрактные выплаты по зарплате, то получается 16. Мы видели, какая ситуация сложилась у Витиньо, и, думаю, у нас может быть то же самое. Плюс знаем, как встречали Рошу в Бразилии в новой команде – как героя.

– Вы надеетесь вернуть деньги за этот трансфер?

– Надеюсь, верю в него. С высокой долей вероятности, ожидаю, что деньги вернем. У Роши есть мастерство, но надо проявлять характер. Необходимо биться за место в составе, с этим возникали проблемы. Плюс случались травмы, – сказал Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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