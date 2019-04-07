Впервые за 35 лет «Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии

В полуфинале Кубка Англии «Уотфорд» на «Уэмбли» играл с «Вулверхэмптоном». «Шершни» победил (3:2 в овертайме).
«Уотфорд» уступал 0:2 к 79-й минуте, однако затем один гол отыграл Жерар Делофеу, затем в добавленное ко второму тайму время реализовал пенальти капитан «Уотфорда» Трой Дини, а в первом овертайме Делофеу забил победный мяч, оформив дубль.
«Уотфорд» всего во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Англии. Первый был в 1984 году. Тогда команда уступила «Эвертону».
В финале 18 мая «шершни» сыграют с «Манчестер Сити».
Фото: Global Look Press
Источник: Opta