Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос признался, что болен лейкемией

Автор: Владимир Шевелев 0

В гостевой встрече «Севилья» победила «Вальядолид» (2:0). После игры главный тренер севильцев сделал заявление.

«У меня хроническая лейкемия. Я могу жить обычной жизнью. Я хочу наслаждаться своей профессией, я не проходил лечение.

Я благодарен клубу, что он позволяет мне продолжить свою работу», – сказал Капаррос.

Капаррос ранее исполнял обязанности главного тренера «Севильи» в концовке сезона-2017/2018 года, а до этого возглавлял команду с 2000 по 2005 год.

Напомним, в декабре 2017 Эдуардо Бериццо, возглавлявший тогда команду, признался, что болен раком.

«Будь сильным, Тото!» Главное сражение Эдуардо Бериццо

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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