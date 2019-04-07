Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос признался, что болен лейкемией

В гостевой встрече «Севилья» победила «Вальядолид» (2:0). После игры главный тренер севильцев сделал заявление.

«У меня хроническая лейкемия. Я могу жить обычной жизнью. Я хочу наслаждаться своей профессией, я не проходил лечение.

Я благодарен клубу, что он позволяет мне продолжить свою работу», – сказал Капаррос.

Капаррос ранее исполнял обязанности главного тренера «Севильи» в концовке сезона-2017/2018 года, а до этого возглавлял команду с 2000 по 2005 год.

Напомним, в декабре 2017 Эдуардо Бериццо, возглавлявший тогда команду, признался, что болен раком.

«Будь сильным, Тото!» Главное сражение Эдуардо Бериццо

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»