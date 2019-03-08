Спортивный директор Рамон Мончи покинул «Рому». Его контракт с итальянской командой был разорван.

Соглашение решили расторгнуть по обоюдному согласию сторон. Теперь должность спортивного директора занял Фредерик Массара.

«Я хочу поблагодарить Мончи за самоотверженность, которую он проявил за эти два года: мы желаем ему всего наилучшего в его карьере», — поблагодарил испанца генеральный директор «Ромы» Гвидо Фиенга.

Ранее была информация, что Мончи может перебраться в Англию и получить назначение в «Арсенале». Напомним, вчера римляне уволили с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ромы»