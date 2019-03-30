Премьер-лига. 21 тур. «Ростов» вырвал победу в матче с «Уралом»

«Ростов» принимал у себя «Урал». Встреча команд завершилась победой хозяев — 2:1.

Премьер-лига. 21-й тур

РОСТОВ — УРАЛ — 2:1 (1:0)

Ростов-на-Дону. 30 марта.

Стадион: «Ростов-арена». 27.486 зрителей.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко (Попов, 84), Зуев, Ионов (Зайнутдинов, 69), Сигурдарсон (Шомуродов, 68).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 85), Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк.

Голы: 1:0 — Ионов (10), 1:1 — Эль-Кабир (52), 2:1 — Мевля (90).

Предупреждения: Паршивлюк (16), Зуев (67), Погребняк (79), Норманн (86).

11 (7) удары (в створ) 8(4)

13 фолы 10

11 угловые 2

1 офсайды 2

47 % владения мячом 53

В первом тайме «Ростов» сразу захватил инициативу. Команда Карпина загнала «Урал» в штрафную и уже в начале матча успешно реализовала момент. Во втором тайме включились гости. «Урал» сравнял счет с «Ростовом» — 1:1. Стало казаться, что встреча команд закончится, как и в первой части сезона-2018/19, когда клубы завершили игру с таким же ничейным результатом. Но так не произошло. В добавленное время Попов исполнил подачу с углового, а Мевля в борьбе с Погребняком отправил головой мяч в ворота.

Фото: Twitter ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»