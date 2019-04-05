Зинедин Зидан: «Мне жаль людей, которые говорят, что Лука Модрич не заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова экс-тренера мадридского клуба Радомира Антича о Луке Модриче. Хорватский футболист стал обладателем награды «Золотой мяч» 2018 году.

В 2018 году Модрич выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и клубный ЧМ, а также занял второе место в составе сборной Хорватии на ЧМ-2018.

Сербский специалист заявил: «Не понимаю, почему Модрич выиграл «Золотой мяч». Он не забивает и не делает голевых передач»

«Люди вправе говорить то, что считают нужным. Но мне жаль тех, кто говорит такое.

Модрич заслужил «Золотой мяч», заработал его своим мастерством и отношением к футболу. Если кто-то думает иначе – извините», – сказал Зидан.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports