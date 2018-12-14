Андрей Аршавин займет административную должность в «Зените»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Аршавин

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернется в петербургский клуб. Он займет административную должность.

Конкретный род деятельности Аршавина пока неизвестен, но «Зенит» специально создаст для Аршавина проект, связанный с молодежным футболом.

В воскресенье, 16 декабря, в академии «Зенита» пройдет мероприятие, на котором будет присутствовать в том числе и Аршавин. Скорее всего, о его назначении объявят именно здесь.

Напомним, что по окончании сезона в Казахстане Аршавин, выступавший за «Кайрат», объявил о завершении карьеры.

Фото: Global Look Press
Источник: 78.ru

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