Вячеславом Караваевым интересуются «Зенит» и «Гамбург»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может вернуться в Россию. В трансфере 23-летнего футболиста заинтересован «Зенит».

Петербургский клуб давно следит за воспитанником ЦСКА. «Зенит», в свете возможных проблем на этой позиции – Александр Анюков может завершить карьеру, Игорь Смольников играет не так много, может купить Караваева. «Витесс» потребует за россиянина около 3,5 миллиона евро – эта сумма «Зенит» вполне устроит.

Но «Зениту» может усложнить все интерес «Гамбурга». Гамбуржцы близки к возвращению в первую бундеслигу и также хотят подписать Караваева. Сам игрок при этом давно увлекается немецким чемпионатом.

В текущем сезоне Вячеслав Караваев провел за «Витесс» 28 матчей в Эредивизии и заработал пять желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»