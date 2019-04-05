Вячеславом Караваевым интересуются «Зенит» и «Гамбург»

Автор: Владимир Шевелев 0

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может вернуться в Россию. В трансфере 23-летнего футболиста заинтересован «Зенит».

Петербургский клуб давно следит за воспитанником ЦСКА. «Зенит», в свете возможных проблем на этой позиции – Александр Анюков может завершить карьеру, Игорь Смольников играет не так много, может купить Караваева. «Витесс» потребует за россиянина около 3,5 миллиона евро – эта сумма «Зенит» вполне устроит.

Но «Зениту» может усложнить все интерес «Гамбурга». Гамбуржцы близки к возвращению в первую бундеслигу и также хотят подписать Караваева. Сам игрок при этом давно увлекается немецким чемпионатом.

В текущем сезоне Вячеслав Караваев провел за «Витесс» 28 матчей в Эредивизии и заработал пять желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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