«Реал» заинтересован в покупке Дженгиза Ундера

Мадридский «Реал» проявляет интерес к турецкому полузащитнику «Ромы» Дженгизу Ундеру. 21-летний игрок выступает за итальянский клуб с января 2018 года.

«Королевский клуб» рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить от 40 до 50 миллионов евро.

Ундер также заинтересовал ряд топ-клубов Европы. За турецким полузащитником следят также «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», мюнхенская «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда.

Ундер подписал контракт с «Ромой» летом 2017 года. Турок присоединился к римской команде в январе 2018 года, перейдя из «Башакшехира». Сумма трансфера составила чуть больше 14 миллионов евро.

В текущем чемпионате Италии полузащитник сыграл в 19 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором трех забитых мячей и пяти результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana