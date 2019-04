Матч между «Селтиком» и «Рейнджерс» завершилось массовой потасовкой

Дерби Старой Фирмы выдался богатым на события. Соперники отличились большим количеством стычек и потасовок, а по окончании встречи едва не сошлись в рукопашной.

31 марта, на стадионе «Селтик Парк» состоялся матч 31-го тура чемпионата Шотландии между историческими соперниками «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс». Главное противостояние Шотландии сопровождалось изобилием столкновений и провокаций.

В концовке первого тайма нападающий команды Стивена Джеррарда Альфредо Морелос ударил локтем в лицо капитана хозяев Скотта Брауна, за что получил красную карточку.

Во втором тайме Брауна атаковал форвард «Рейнджерс» Райн Кент, который толкнул соперника на землю. Однако, наказание за этот эпизод игроку гостей не последовало.

Ryan Kent summing up what most of Scott Brown’s opponents think of him: pic.twitter.com/DBcyqumlE1

После финального свистка соперники устроили потасовку, в которой приняли участие и запасные игроки команд. Конфликт едва не перерос в массовую драку, но игроки ограничились толчками. Результатом стало удаление еще одного игрока «Рейнджерс» — полузащитника Эндрю Холлидея.

The Old Firm certainly lived up to expectations!

✅ 3 goals

✅ Morelos gets ANOTHER red card

✅ Full time ruckus

✅ Ripped shirts

✅ Deafening celebrations from Celtic fans pic.twitter.com/5lDoP4R5bU

— Soccer AM (@SoccerAM) March 31, 2019