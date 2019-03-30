Мануэл Фернандеш: «У «Локомотива» в приоритете — Кубок страны и чемпионат»

Автор: Павел Зайцев 0

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Красно-зеленые» одержали победу в Химках со счетом 1:0.

«Тяжелый матч, очень важная победа. Главное, взяли три очка. У меня контракт до июня. Сейчас у меня уже нет травмы. Я готов играть. Хочу помогать «Локомотиву». У нас в приоритете и Кубок, и чемпионат. Но чемпионат важнее, потому что даёт возможность играть в Лиге чемпионов. Но сейчас мы сконцентрированы на обоих турнирах», — сказал португальский полузащитник.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. Московское «Динамо» с 23 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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