Поль Погба готов переехать в Испанию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Реал». Клуб ведет переговоры с агентом французского игрока.

Агент 26-летнего хавбека Мино Райола предложил услуги «королевскому» клубу. Стороны уже обсуждали в двух телефонных разговорах возможность этого трансфера. Агент сообщил «Реалу», что его клиент готов перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 90 млн. Контракт игрока с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Погба провел в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей. В них он отметился 14 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca