Марсело хочет остаться в «Реале»

Автор: Иван Трамваев 0

Марсело

Возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» повлияло на защитника Марсело. Бразилец изменил свои планы на будущее и теперь хочет остаться в мадридском клубе.

Контракт, связывающий Марсело с «Реалом», рассчитан до лета 2022 года. Футболист ранее неоднократно выражал желание завершить карьеру в мадридском клубе, однако он потерял место в стартовом составе, когда командой руководил тренер Сантьяго Солари.

У Марсело и Солари не было взаимопонимания, и бразилец стал рассматривать вариант с переходом в «Ювентус», где играет его бывший партнер и друг  по «Реалу» Криштиану Роналду. Однако, после возвращения Зинедина Зидана Марсело передумал уходить.

Вернувшийся в команду тренер провел личную беседу с бразильцем и сказал футболисту, что хотел бы видеть его частью своего нового проекта.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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