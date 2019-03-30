Хосеп Гвардиола готов выиграть все четыре трофея

Хосеп Гвардиола заявил о готовности команды побороться за все четыре трофея в текущем сезоне. Главный тренер «Манчестер Сити» дал интервью накануне матча с «Фулхэмом».

«Нам выпала честь продолжать борьбу во всех турнирах и бороться за трофеи, находясь уже почти в начале апреля. Это невероятный опыт. Я не знаю, сколько команд в истории Премьер-лиги сражались за все четыре трофея. Мы это делаем, и это хорошо. Я думаю, что игроки чувствуют свежесть в ногах, а их ум не отягощен другими мыслями. Мы собираемся попробовать это сделать», — сказал тренер «горожан».

«Горожане» уже выиграли Кубок лиги и вышли в полуфинал Кубка Англии, где встретятся с «Брайтоном». В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идет вторым, отставая от «Ливерпуля» на два очка и имея игру в запасе. В 1/4 финала Лиги чемпионов команда сыграет против «Тоттенхэма».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)