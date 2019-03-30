Ривалдо высказался о трансфере Киллиана Мбаппе

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о трансферной стоимости форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Бразилец считает, что сумма слишком большая.

«Читаю во французской прессе, что переход Мбаппе может обойтись «Реалу» в 280 миллионов евро. Я не оспариваю талант Мбаппе. Я говорю о том, что нет футболиста, который оправдал бы такие инвестиции.

Платить столько за одного игрока – это слишком. Даже Месси, Роналду или Неймар не стоят 280 миллионов.

Но таковы законы рынка, и клубы с большим финансовым потенциалом играют мускулами, чтобы в их команде выступали лучшие футболисты. Именно это будет делать «Реал» летом, потерявший в качестве с уходом Роналду.

Я уверен, что некоторые игроки не думают, что они стоят так дорого, но они пытаются оправдать ценник в каждой игре – из-за давления со стороны клуба, прессы, болельщиков.

Это может помешать игроку показать все лучшее, на что он способен. Высокая цена трансфера – это дополнительное давление», – сказал бразилец в интервью.

Фото: Global Look Press

Источник: AS