Педро Роша может покинуть «Спартак» до 4 апреля

Хэмилтон Бернард — агент нападающего «Спартака» Педро Роши. Функционер поделился мнением о будущем своего клиента.

«После того как главный тренер сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак», я начал искать клуб, где он сможет играть.

Сейчас интерес к Педро проявляют два клуба из Бразилии. Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать.

У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер. Посмотрим, что произойдет», — сказал Бернард.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»