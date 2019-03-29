Хосеп Гвардиола о расизме: «В знак протеста можем уйти с поля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о наболевших проблемах в футболе. В частности о расизме и политике.

«Я думаю, что в Европе в целом, а не только в футболе, ситуация с расизмом становится хуже. Конечно, это беспокоит меня как человека, это не очень приятно.

Можем ли мы в знак протеста уйти с поля? Мы можем. Футбол – это мощное оружие защиты принципов гуманизма. Вы говорите, что нельзя смешивать футбол и политику, но это не так.

Мы бы так поступили. Я не единственный в клубе, кто так считает. Я бы определенно обсудил это с клубом, капитаном и решил. Но почему нет? Ситуация меняется только тогда, когда ты что-то делаешь. Рахим Стерлинг выразил свое мнение, и это хорошо.

Проблема не в футболе, а в обществе. Мы не в безопасности. Именно в футболе нет проблемы, это само общество», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»