Каземиро: «Зидан – икона «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Каземиро играет в клубе с 2012 года. Бразилец поделился мнением о роли Зинедина Зидана.

«Зидан – икона «Реала». Не только как игрок, но и как тренер. Зидан показывал, что он больше чем тренер. Для команды он никогда не уходил. Он определенно страдал с нами вместе, поэтому он вернулся. Зидан не уходил.

Мы всегда ощущали его присутствие. Он передает любовь. Он вернулся в обычном режиме, такой же Зизу, каким и был. Зидан – один из ключей к победам, он показывал это в минувшие годы. С ним мы уверены, что будем биться за трофеи.

Чувствую себя солдатом Зидана и не только. Я солдат Солари, Лопетеги, Бенитеса, Анчелотти. Это моя задача – быть солдатом тренера. Я их солдат и всегда буду выкладываться на максимум ради них», — сказал Каземиро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»