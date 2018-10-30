Игрок «Реала» выбыл на 2 недели

Защитник «Реала» Марсело выбыл из-за мышечной травмы. Он пропустит две недели.

Бразилец получил повреждение в воскресенье в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (1:5). Ранее из-за аналогичных проблем он уже пропустил 3 матча.

Из-за текущей травмы защитник «сливочных» не выйдет на поля до ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Еще одному игроку «Реала» – форварду Мариано Диасу – потребуется от 10 до 15 дней, чтобы вернуться к полноценным тренировкам после травмы. У него также проблемы с мышцами.

Что касается защитника Рафаэля Варана, то он избежал серьезной травмы, но в следующем матче с «Мелильей» на Кубок Испании ему будет предоставлен отдых.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca