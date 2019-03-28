Оле-Гуннар Сульшер: «Это было моей мечтой»

Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед». Также норвежец рассказал о целях клуба.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер сегодня был утвержден в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Это было моей мечтой, может быть, наивной, но я всегда хранил эту мечту: взять на себя ответственность за этот футбольный клуб, огромную фантастическую семью. Возглавить команду – большая честь для меня.

Я счастлив и польщен. Это новый старт, начало чего-то нового – теперь начинается тяжелая и приятная работа. Я просто буду собой. Я знаю, какие ожидания от команды, в курсе традиций и истории клуба. Хочу, чтобы мы были успешными и поднимали трофеи.

Предстоящие матчи с «Барселоной» в Лиге чемпионов будут сложными – это гора, на которую нужно взобраться. Но мы уже поднимались на несколько гор ранее. Мы предоставили себе отличный шанс финишировать в топ-4 или даже в первой тройке. Так что это краткосрочная цель в чемпионате, и АПЛ – жизненно важный турнир для нас.

Речь идет об улыбках на лицах и создании обстановки, частью которой все хотят стать, где каждый может быть самим собой. Я просто хочу стать лучшей версией Оле, это единственное обещание, которое я могу дать», – сказал Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «МЮ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»