«Ювентус» продлил контракт с итальянским защитником

Защитник Даниэле Ругани продолжит выступать за «Ювентус». Он продлил соглашение с клубом.

24-летний игрок подписал новый контракт сроком на 4 года. По новому соглашению, как сообщалось, зарплата Ругани вырастет до 3 миллионов евро в год.

The signature moment! Together until 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ⚪️⚫️♥ pic.twitter.com/TVJ8vIyxz1

— JuventusFC (@juventusfcen) March 28, 2019