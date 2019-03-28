«Ювентус» продлил контракт с итальянским защитником

Автор: Владимир Шевелев 0

Защитник Даниэле Ругани продолжит выступать за «Ювентус». Он продлил соглашение с клубом.

24-летний игрок подписал новый контракт сроком на 4 года. По новому соглашению, как сообщалось, зарплата Ругани вырастет до 3 миллионов евро в год.

Даниэле Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне он провел за туринцев 11 матчей в Серии А и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бьорн Куйперс обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико»

Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус»

Диего Симеоне

Диего Симеоне — о матче с «Ювентусом»: «Мы должны сохранять спокойствие и быть скромными»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 