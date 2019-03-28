«Ювентус» продлил контракт с итальянским защитником

Защитник Даниэле Ругани продолжит выступать за «Ювентус». Он продлил соглашение с клубом.

24-летний игрок подписал новый контракт сроком на 4 года. По новому соглашению, как сообщалось, зарплата Ругани вырастет до 3 миллионов евро в год.

The signature moment! Together until 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ⚪️⚫️♥ pic.twitter.com/TVJ8vIyxz1 — JuventusFC (@juventusfcen) March 28, 2019

Даниэле Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне он провел за туринцев 11 матчей в Серии А и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»