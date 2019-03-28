Луиш Фигу: «Серхио Рамос заслужил «Золотой мяч»

Луиш Фигу — экс-хавбек «Реала» и сборной Португалии. Он поделился мнением об игре защитника Серхио Рамоса.

«Ясно, что Рамос заслуживает стать обладателем «Золотого мяча». Выступать на позиции защитника – это почти как быть вратарем, то есть получить эту награду намного сложнее. Но Каннаваро удалось.

Все зависит от момента и сезона, но если судить по уровню мастерства, очевидно, Рамос должен получить эту награду», – сказал Фигу.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел за «Реал» 26 игр в Ла Лиге, забил шесть мячей и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»