Скауты «Барселоны» более 20 раз просматривала Луку Йовича

«Барселона» изучает нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Каталонский клуб просматривал 21-летнего серба более 20 раз.

Больше всего за игрой Йовича наблюдали Горан Вучевич, скаут «Барселоны» в Германии и на Балканах, а также Боян Кркич (отец форварда «Сток Сити»).

Сейчас футболиста изучают генеральный менеджер Пеп Сегура, спортивный директор Эрик Абидаль и его помощник Рамон Планес. Они, в частности, посетили ответный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Интером» (1:0, первый матч – 0:0).

Сегура, Абидаль и Планес были впечатлены игрой Йовича, после чего решили снова просмотреть форварда в матчах за сборную Сербии против Германии и Португалии.

В текущем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 21 игре Бундеслиги, забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»