Тибо Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в «Реале»

Автор: Дарья Григорьева 0

Эден Азар

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказал свое мнение о полузащитнике «Челси» Эдене Азаре. Он признался, что хотел бы видеть хавбека в мадридской команде. 

«Я не знаю, перейдет ли он в «Реал», и не знаю, заинтересован ли в нем клуб. Я лично считаю его великолепным игроком, но не принимаю решения. Каждый сам делает выбор в своей жизни. Для меня Азар один из лучших в мире и, как его друг, я бы хотел видеть его здесь», — заявил Куртуа.

Напомним, в АПЛ Азар провел 29 матчей, забил 13 мячей и сделал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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