Сборная Украины может получить два технических поражения

После матчей со сборной Украины федерации футбола Люксембурга и Португалии подали протест в УЕФА на результаты этих встреч. Они оспаривают правомерность выступления форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса за украинскую команду в мартовских матчах отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и победила Люксембург (2:1). Мораес принял участие в обоих встречах. После них в СМИ появилась информация, что украинцам грозят два поражения из-за нарушения правил натурализации уроженца Бразилии.

Как сообщают источники, вслед за федерацией футбола Португалии, жалобу в УЕФА подала и Федерация футбола Люксембурга. Был опубликован текст заявления.

«Вчера после игры с Украиной ФЛФ была проинформирована из различных источников о том, что существуют серьезные сомнения относительно возможности участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который вчера был в стартовом составе сборной Украины в игре с Люксембургом.

Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, ФЛФ решила сегодня выступить с официальным обращением к УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург — Украина 25 марта 2019 года».

Фото: Global Look Press

Источник: futebol365.pt

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»