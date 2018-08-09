Объявлены номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы-2017/2018

Автор: Андрей Синельщиков 0

УЕФА на официальном сайте объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2017/18. На награду претендуют форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, его одноклубник Диего Годин и нападающий «Марселя» Димитри Пайет.

Претендентов выбирало жюри, в которое вошли тренеры всех 48 клубов, выступавших на групповой стадии прошлого сезона, и 55 журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий. Каждый журналист представляет одну национальную ассоциацию УЕФА.

Тренеры не могли голосовать за игроков своей команды. Каждый член жюри назвал тройку лучших. За каждое первое место игрок получал пять очков, за второе – три, за третье – одно.

Победителя назовут 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19. По итогам сезона 2016/17 приз получил хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

«Атлетико» в финале ЛЕ прошлого сезона обыграл «Марсель» с итоговым счетом 3:0.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Лиги Европы

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