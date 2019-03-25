Джано Ананидзе: «Я не совершил ничего особенного»

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Жано Ананидзе рассказал о том, как оказал помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шеру. После верхового столкновения игрок гостей потерял сознание.

«Ничего такого не было. Произошла подача, они столкнулись, и я стоял ближе всех. Увидел, что они оба упали, но наш держался, а соперник не двигался. Там было семь-восемь метров. Судья назначил штрафной, поэтому я уже убегал, и тут увидел, что игрок не двигается. Подошел и засунул пальцы. Потом уже врачи подбежали и перевернули.

Первый раз такое увидел, когда Канкава так сделал Гусеву в Киеве. Мы играем друг против друга, но однажды можно и самому так лежать, потому что от столкновения никто не застрахован. Все знают, что, когда человек глотает язык, надо засунуть пальцы в рот. Ничего сложного. Когда я это сделал, сразу прибежали врачи. Мне все пишут благодарности, даже из Англии, но я не совершил ничего особенного.

Нужно сделать так, чтобы человек не закрыл рот, и держать ему язык. Потом уже врачи принесут нашатырь – и будет нормально. Главное – сделать так, чтобы человек не закрыл рот.

Много ли благодарностей? Да, какие-то фанаты пишут из Швейцарии, Англии. В основном по-английски. Я особо на нем не говорю, но «респект», «спасибо», «молодец» понимаю. Не знаю, показали ли это по телевизору или только фотографии.

Это длилось лишь пять-семь секунд, а дальше все прибежали. Просто было сильное столкновение. Швейцарец получил не особо сильную травму, нормально встал и продолжил потом играть. А наш игрок получил сотрясение мозга и даже не полетел в Ирландию. Когда видишь такое столкновение, нужно отреагировать», – сказал Джано.

Джано Ананидзе во время матча спас жизнь сопернику

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»