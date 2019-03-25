«Реал» предложит 280 млн евро за Килиана Мбаппе

«Реал» ищет усиления атаки. «Сливочные» намерены заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации источника, мадридский клуб намерен в ближайшее время вступить в активные переговоры по Мбаппе и предложить за него 280 миллионов евро.

В его трансфере заинтересован и президент «Реала» Флорентино Перес, и главный тренер команды Зинедин Зидан. Сообщалось, что «Реал» сделал его своей главной трансферной целью на лето.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за парижан 23 игры в Лиге 1, забил 26 мячей и отдал десять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»