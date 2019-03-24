Отсутствие Лионеля Месси возмутило федерацию футбола Марокко

Автор: Владимир Шевелев 0

Месси

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) на своем официальном сайте выступила с заявлением. Североафриканцы недовольны по поводу неучастия Лионеля Месси в предстоящем товарищеском матче между сборными Марокко и Аргентины.

«Королевская марокканская футбольная федерация получила официальное уведомление о том, что Лионель Месси не сыграет за сборную Аргентины из-за травмы.

Должностное лицо, ответственное за проведение матча, сообщило, что Месси получил травму в пятницу во время матча с Венесуэлой (1:3) и был вынужден вернуться в расположение «Барселоны».

FRMF попросила объяснений от официального лица, аккредитованного аргентинской федераций футбола, по поводу отсутствия Месси в предстоящем матче с Марокко 26 марта. Напоминаем, что по условиям договора сборная Аргентина должна сыграть основным составом», – говорится в заявлении марокканской федерации.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт федерации футбола Марокко

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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