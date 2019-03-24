Артем Дзюба: «Черышев — чумовой, с ним у нас связочка всегда»

Капитан сборной России Артем Дзюба — один из героев победы над Казахстаном (4:0). Он рассказал о своем взаимодействии с Денисом Черышевым.

«С Черышевым у нас связочка всегда. В таких матчах, прежде всего, нельзя проиграть единоборства, нельзя отдать ни миллиметра поля. Казахстан, особенно дома, очень грозная сила, очень агрессивная. Шотландцы это на себе ощутили.

Мы понимали, что будет борьба на каждом участке. Когда ты не проигрываешь борьбу, не проигрываешь подборы, в какие-то решающие моменты выходит определенный класс того или иного исполнителя. За счет каких-то определенных вещей, плюс чумовой Черышев…

В таких матчах гол очень многое решает. Черышев в своем стиле – забил гол. Становится легче играть. В целом, мне кажется, мы хороший матч провели. Контролировали игру и ответили всем скептикам, которые говорят, что мы играем в какой-то примитивный футбол. Всем привет!» – сказал Дзюба.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»