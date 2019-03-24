После матча с Казахстаном сборная России вновь убралась в раздевалке

Автор: Владимир Шевелев 0

Сборная России убралась в раздевалке стадиона «Астана Арена» после игры с Казахстаном в матче квалификации Евро-2020. Россияне победили (4:0).

«Коллеги из Казахстана, спасибо большое за теплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!» – говорится в сообщении официального твиттера российской команды.

После стартовой игры отборочного раунда против Бельгии (1:3) россияне также убрались в раздевалке и получили благодарность от хозяев матча.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер сборной России

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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