После матча с Казахстаном сборная России вновь убралась в раздевалке

Сборная России убралась в раздевалке стадиона «Астана Арена» после игры с Казахстаном в матче квалификации Евро-2020. Россияне победили (4:0).

«Коллеги из Казахстана, спасибо большое за теплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!» – говорится в сообщении официального твиттера российской команды.

Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах! 💪 pic.twitter.com/TT6sMzz5zc — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2019

После стартовой игры отборочного раунда против Бельгии (1:3) россияне также убрались в раздевалке и получили благодарность от хозяев матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер сборной России

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»