Дмитрий Тарасов проиграл апелляцию по алиментам и должен выплатить 7,5 млн рублей

Автор: Владимир Шевелев 0

Дмитрий Тарасов

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов бывшей супруге Оксане на воспитание их дочери. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

32-летний футболист пытался обжаловать решение суда, который постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей.

«Позавчера состоялось судебное заседание в Преображенском суде, окончательно вынесено решение. Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов.

Тарасов не согласился с этим постановлением, подал в суд, чтобы оспорить, и в четверг это дело проиграл», – объяснил Жорин.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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