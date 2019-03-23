Дмитрий Тарасов проиграл апелляцию по алиментам и должен выплатить 7,5 млн рублей

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов бывшей супруге Оксане на воспитание их дочери. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

32-летний футболист пытался обжаловать решение суда, который постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей.

«Позавчера состоялось судебное заседание в Преображенском суде, окончательно вынесено решение. Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов.

Тарасов не согласился с этим постановлением, подал в суд, чтобы оспорить, и в четверг это дело проиграл», – объяснил Жорин.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»