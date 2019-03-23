Дидье Дешам — главный претендент на место Аллегри в «Ювентусе»

Пьерпаоло Марино — бывший спортивный директор «Наполи». Функционер сообщил, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть клуб.

Заменой ему, скорее всего, станет главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Аллегри не останется в «Ювентусе», таков его выбор. Он решил двигаться дальше. «Ювентус» выбрал Дешама в качестве замены Аллегри», — сказал Марино.

Ранее сообщалось, что Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:1), но председатель совета директоров Андреа Аньелли убедил его остаться в клубе.

Напомним, Дидье Дешам играл за «Юве» с 1994 по 1999 год. Также он тренировал «Ювентус» в сезоне-2006/07 и вывел клуб в Серию А, но подал в отставку из-за разногласий с руководством.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»