2016 год стал рекордным для трансферного рынка

В 2016 году, расходы клубов на покупку футболистов выросли на 14,3%. Данный показатель является самым большим с 2013 года.

Расходы увеличились на 14,3%, что составляет 4,79 миллиарда долларов

Клубы УЕФА потратили 3,93 миллиарда долларов (82,1%), КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация) – 182,6 миллиона долларов (рост показателя – 84,2%).

85,6% всех переходов составляют свободные трансферы. Всего в 1,5% трансферов зафиксированы суммы, составляющие более 5 миллионов долларов.

Отметим, что 85,1% от всей суммы составляют прямые выплаты между клубами, 13,3% – отчисления третьим лицам, еще 1,6% – это выплаты первым клубам игрока, которые участвовали в его развитии.

Всего в 2016 году была заключена 14591 сделка, что также является рекордным показателем.

Главные зимние трансферы

Фото: Global Look Press

Источник: FIFA