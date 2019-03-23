Часть зарплаты Френки де Йонга в «Барселоне» будет выплачивать технический спонсор

Компания Nike сыграла существенную роль в переходе полузащитника «Акяса» Френки де Йонга. В итоге хавбек перешел в «Барселону», а не в «ПСЖ».

Каталонцы подписали 21-летнего хавбека сборной Голландии за 75 миллионов евро плюс 11 млн в качестве бонусов. Он присоединится к команде летом.

Источники, близкие к клубу, утверждают, что американский спортивный бренд, спонсирующий и «Барселону», и де Йонга, будет платить значительную часть зарплаты футболиста.

Сам де Йонг рассказывал, что Nike хочет, чтобы он играл в «Барселоне» с именем «Френки» на спине. Это делается в маркетинговых целях. Руководители компании полагают, что выступление де Йонга за «Барселону» приведет к тому, что прибыль превысит инвестиции.

Nike и сине-гранатовые сотрудничают с 1998 года. В 2016-м они продлили контракт до 2028 года. «Барселона» получает от спонсора 105 миллионов евро в год плюс бонус до 160 миллионов евро при соблюдении определенных условий.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»