Антуан Гризманн готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн готов пойти на сокращение своей заработной платы ради перехода в «Барселону». Француз выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В настоящее время Гризманн получает в «Атлетико» 23 миллиона евро в год. Годом ранее каталонский клуб предлагал французу контракт с окладом 16 миллионов. Тогда сделка не состоялась, а сейчас «Барселона» не заинтересована в трансфере футболиста.

28-летний нападающий перешел в «Атлетико» из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт с «Атлетико» действует до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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