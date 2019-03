Лука Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии прессы

AIPS — международная ассоциация спортивной прессы. Организация назвала лучших атлетов 2018 года.

У мужчин лучшим спортсменом назвали хавбека «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича, ранее выигравшего «Золотой мяч». Он набрал 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).

Real Madrid midfielder Luka Modric has been crowned the world’s best male athlete 2018 by the International Sporting Press Association (AIPS) at a gala ceremony in Zagreb this Wednesday. [as] pic.twitter.com/61OyER9876

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 21, 2019