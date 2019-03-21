«Реал» рассматривает хавбека «Вест Хэма» как альтернативу Эдену Азару

«Реал» интересуется атакующим полузащитником «Вест Хэма» Фелипе Андерсоном. В Мадриде рассматривают 25-летнего бразильца в качестве альтернативы хавбеку «Челси» Эдену Азару на случай срыва трансфера.

По информации источника, лондонцы в марте уже отклонили предложение «Реала» в размере 60 миллионов фунтов. В «Челси» дали понять, что хотели бы получить примерно вдвое больше за Азара, срок контракта которого истекает летом 2020 года.

Бельгиец отклонил все предложения о продлении соглашения. «Челси» в условиях запрета от ФИФА на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон, может не отпустить Азара. Такое положение дел подтолкнуло вернувшегося на пост тренера «Реала» Зинедина Зидана обратить внимание на Андерсона. Эта сделка, вероятно, обойдется клубу в 65 миллионов фунтов.

«Вест Хэм» купил Андерсона прошлым летом за рекордные для себя 33,5 миллиона фунтов у «Лацио». 25-летний бразилец в текущем сезоне в 31 игре АПЛ забил 8 мячей и 5 раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»