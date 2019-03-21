Андрей Аршавин стал одним из 34 послов Евро-2020

Автор: Владимир Шевелев 0

УЕФА назвал список из 34 бывших футболистов. Они стали послами Евро-2020.

Послами стали: Андрей Аршавин (Россия), Карел Поборски, Владимир Шмицер (оба – Чехия), Бриан Лаудруп, Петер Шмейхель (оба – Дания), Стив Макманаман, Майкл Оуэн, Алан Ширер (все – Англия), Хаби Алонсо, Гаиска Мендьета, Карлес Пуйоль, Хави (все – Испания)

Марсель Десайи, Юрий Джоркаефф, Тьерри Анри, Кристиан Карамбе, Робер Пирес, Давид Трезеге (все – Франция), Юрген Клинсманн, Лотар Маттеус (оба – Германия), Ангелос Харистеас, Антониос Никополидис (оба – Греция)

Алессандро Дель Пьеро, Джанлука Дзамбротта (оба – Италия), Руд Гуллит, Патрик Клюйверт, Кларенс Зеедорф (все – Нидерланды), Витор Байя, Рикарду Карвалью, Деку, Луиш Фигу, Нуну Гомеш, Манише (все – Португалия), Хенрик Ларссон (Швеция).

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы – в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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