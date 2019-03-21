Сергей Галицкий возглавил рейтинг топ-10 бизнесменов России по доходам в 2018 году

Сергей Галицкий — владелец «Краснодара». Босс «быков» возглавил рейтинг десяти российских бизнесменов с наибольшими доходами в 2018 году по версии Forbes.

Доход Галицкого составил 2,44 миллиарда долларов благодаря продаже акций ритейлера «Магнит». Оценкой дохода послужила сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий.

Второе месте в рейтинге занял Михаил Прохоров с доходом 1,77 млрд за счет продажи баскетбольного клуба «Бруклин» и акций «Русала».

Замкнул тройку экс-глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Владимир Лисин с доходом в 1,59 млрд от дивидендов НЛМК.

На четвертом месте расположился председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (1,46 млрд), на пятом – экс-совладелец лондонского «Арсенала» Алишер Усманов (1,12 млрд – после продажи доли в клубе и дивидендов «Металлоинвеста»).

В топ-10 также вошли Владимир Потанин (1,12 млрд), Вагит Алекперов (740 млн долларов), Виктор Вексельберг (710 млн), владелец «Челси» Роман Абрамович (600 млн) и бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов (490 млн).

Фото: Global Look Press

Источник: Forbes

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»