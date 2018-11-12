Продажа «Монако», возможно, зависит от Лиги чемпионов

Владелец «Монако» российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать французский клуб. Об этом сообщил вице-президент «монегасков» Вадим Васильев.

«Если мечта Рыболовлева однажды сбудется, и «Монако» выиграет Лигу чемпионов, тогда, возможно, он продаст клуб» — приводит слова вице-президента Twitter передачи Canal Football Club.

Раннее, 6 ноября появилась информация, о заключении под стражу владельца «Монако» из-за судебного расследования, связанного с обвинением в коррупции. в этот день в его доме произведен обыск. Позже Дмитрия Рыболовлева освободили из-под стражи. Он покинул Монако и приехал в Москву.

Напомним, что «Монако» в чемпионате Франции занимает предпоследнее место с семью очками. В группе А в Лиге чемпионов клуб занимает последнее место с одним очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter » Canal Football Club».