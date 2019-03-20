Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в трансферы за всю историю»

Ули Хенесс — президент «Баварии». Опытный функционер поделился мыслями о будущем команды.

«Мы в процессе омоложении команды. У «Баварии» будут самые большие вложения в трансферы за всю историю.

Деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за решающую составляющую побед – успехи на поле», – сказал Хенесс.

В текущем сезоне «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге, с 70 очками после 30 игр, опережая дортмундскую «Боруссию» на три очка.

При этом мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Ливерпулю» (0:0, 1:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Bulinews

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»