Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в трансферы за всю историю»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хенесс

Ули Хенесс — президент «Баварии». Опытный функционер поделился мыслями о будущем команды.

«Мы в процессе омоложении команды. У «Баварии» будут самые большие вложения в трансферы за всю историю.

Деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за решающую составляющую побед – успехи на поле», – сказал Хенесс.

В текущем сезоне «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге, с 70 очками после 30 игр, опережая дортмундскую «Боруссию» на три очка.

При этом мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Ливерпулю» (0:0, 1:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Bulinews

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хендерсон

Джордан Хендерсон: «Завтра «Ливерпуль» ждет важнейший матч сезона»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью на Энфилде

К «Баварии» могут быть применены санкции со стороны УЕФА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 