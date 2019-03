Владислав Радимов о словах в адрес Глушенкова: «Не прав был, признаю»

View this post on Instagram

Я тут с пацанами тренировку провел… А они все — плюс-минус ровесники Максима Глушенкова… Репу почесал – зря я тогда на парня понес.. Он просто под раздачу попал… Эмоциональный толчок – ну меня и понесло: «А*** пенсионерское сраное быдло. Зацепили его, видите ли. Полез на пацана, который и так в шоке — первый такой матч в жизни. И даже жк не получил» – реакция была на сказанное одним журналистом в твиттере. Ну и Глушенков вдобавок моим в составе Спартака -2 забил… Короче, как закусил удила – так не остановиться… Теперь остановился. И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда-)) И как раньше говорил, так и теперь повторю — Максим! Удачи тебе, побольше голов за Спартак — и не в ФНЛ, а в Премьер-лиге. Ну и не в ворота Зенита, естественно-)) #спартакзенит #жирков #максимглушенков