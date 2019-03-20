Владислав Радимов о словах в адрес Глушенкова: «Не прав был, признаю»

Автор: Владимир Шевелев 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов извинился за слова в адрес полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. В матче 20-го тура РПЛ (1:1) Глушенков наступил на ногу Юрию Жиркову, и футболист «Зенита» ударил в соперника мячом.

Позже хавбек сине-бело-голубых извинился за свое поведение. А Радимов так прокомментировал действия Жиркова: «Юрок не прав в одном – в лоб мячом не попал».

«Я тут с пацанами тренировку провел… А они все – плюс-минус ровесники Максима Глушенкова… Репу почесал – зря я тогда на парня понес.. Он просто под раздачу попал…

Эмоциональный толчок – ну меня и понесло: «######## пенсионерское сраное быдло. Зацепили его, видите ли. Полез на пацана, который и так в шоке – первый такой матч в жизни. И даже жк не получил» – реакция была на сказанное одним журналистом в твиттере.

Ну и Глушенков вдобавок моим в составе «Спартака-2» забил… Короче, как закусил удила – так не остановиться… Теперь остановился. И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю!

Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда. И как раньше говорил, так и теперь повторю – Максим! Удачи тебе, побольше голов за «Спартак» – и не в ФНЛ, а в Премьер-лиге. Ну и не в ворота «Зенита», естественно», – написал Радимов в инстаграме.

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Я тут с пацанами тренировку провел… А они все — плюс-минус ровесники Максима Глушенкова… Репу почесал – зря я тогда на парня понес.. Он просто под раздачу попал… Эмоциональный толчок – ну меня и понесло: «А*** пенсионерское сраное быдло. Зацепили его, видите ли. Полез на пацана, который и так в шоке — первый такой матч в жизни. И даже жк не получил» – реакция была на сказанное одним журналистом в твиттере. Ну и Глушенков вдобавок моим в составе Спартака -2 забил… Короче, как закусил удила – так не остановиться… Теперь остановился. И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда-)) И как раньше говорил, так и теперь повторю — Максим! Удачи тебе, побольше голов за Спартак — и не в ФНЛ, а в Премьер-лиге. Ну и не в ворота Зенита, естественно-)) #спартакзенит #жирков #максимглушенков

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Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Владислава Радимова

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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