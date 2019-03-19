В сборную Каталонии вызваны Хави и Жерар Пике

Сборная Каталонии объявила состав на матч с Венесуэлой. Встреча пройдет в Жироне 25 марта.

В списке значится Жерар Пике. Для 32-летнего защитника, завершившего карьеру в сборной Испании, это первый вызов в каталонскую команду.

Полностью состав выглядит так:

Вратари: Масип («Вальядолид»), Альберто Гарсия («Райо Вальекано).

Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Марк Муньеса («Жирона»), Марк Бартра («Бетис»), Дидак Вила («Эспаньол»), Мартин Монтойя («Брайтон»), Алекс Морено («Райо Вальекано»), Алеиш Видаль («Севилья»).

Полузащитники: Хави («Аль-Садд»), Оскар Мелендо («Эспаньол»), Жоан Жордан («Эйбар»), Ориоль Ромеу («Саутгемптон»), Алеиш Гарсия («Райо Вальекано»), Рубен Алькарас («Вальядолид»), Алекс Гранель, Пере Понс (оба – «Жирона»).

Нападающие: Серхио Гарсия («Эспаньол»), Боян Кркич («Сток Сити»), Энрик Гальего («Уэска»), Жерар Деулофеу («Уотфорд»).

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»