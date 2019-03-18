Илья Кутепов из-за травмы не сыграет с Казахстаном и Бельгией

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

Защитник «Спартака» Илья Кутепов покидает расположение сборной России. У 25-летнего футболиста есть проблемы с мышцами паховой области.

Травма беспокоила Кутепова уже несколько игр и усугубилась после матча с «Зенитом».

Проведенное в сборной обследование показало, что футболист нуждается в полноценном лечении.

В связи с этим он не поможет сборной России в матчах квалификации Евро-2020 с Казахстаном и Бельгией.

Илья Кутепов провел 9 матчей в РПЛ в текущем сезоне.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Твиттер сборной России

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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