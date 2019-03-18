Илья Кутепов из-за травмы не сыграет с Казахстаном и Бельгией

Защитник «Спартака» Илья Кутепов покидает расположение сборной России. У 25-летнего футболиста есть проблемы с мышцами паховой области.
Травма беспокоила Кутепова уже несколько игр и усугубилась после матча с «Зенитом».
Проведенное в сборной обследование показало, что футболист нуждается в полноценном лечении.
В связи с этим он не поможет сборной России в матчах квалификации Евро-2020 с Казахстаном и Бельгией.
Илья Кутепов провел 9 матчей в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер сборной России