Илья Кутепов из-за травмы не сыграет с Казахстаном и Бельгией

Защитник «Спартака» Илья Кутепов покидает расположение сборной России. У 25-летнего футболиста есть проблемы с мышцами паховой области.

Травма беспокоила Кутепова уже несколько игр и усугубилась после матча с «Зенитом».

Проведенное в сборной обследование показало, что футболист нуждается в полноценном лечении.

В связи с этим он не поможет сборной России в матчах квалификации Евро-2020 с Казахстаном и Бельгией.

Илья Кутепов провел 9 матчей в РПЛ в текущем сезоне.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Твиттер сборной России

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»